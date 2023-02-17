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Josef de Souza son kez konuşacak. Bu akşam canlı yayında açıklayacak

Beşiktaş'ın, Josef de Souza'nın sözleşmesini feshetmesinin ardından yıldız futbolcu açıklama yapacak. Josef bu akşam saat 20.00'de tüm merak edilenleri konuşacak.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 13:30
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Josef de Souza'dan son kez Beşiktaş açıklaması

Josef de Souza son kez konuşacak. Bu akşam canlı yayında açıklayacak
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Josef de Souza sosyal medya hesabında şu paylaşımda bulundu:

20:00'da Instagram canlı yayını yaparak aşağıdaki tüm konu başlıklarıyla ilgili son kez açıklama yapacağım.
- Depremzedelere ziyaretim
- Evlat edinme konusu
-Beşiktaş
- Ankaragücü maçı
- Türkiye kariyerim
- Fenerbahçe
- Çin
- Gelecek planlarım

TFF'YE RESMEN BİLDİRDİ

Beşiktaş Kulübü, Josef de Souza'nın sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen bildirdi.

Siyah-beyazlılar, 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'nın talebi üzerine ayrılık kararını kabul etti. Bu gelişmenin ardından fesih resmileşti.

Beşiktaş'tan ayrılan Josef de Souza, Çin ekibi Beijing Guoan ile iki yıllık anlaşma sağladı.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 10 resmi maça çıkan Josef, bu maçlarda 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.

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