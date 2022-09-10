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Josef de Souza'dan Tahkim Kurulu kararına tepki: Brezilya'da ödül verirlerdi

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu tarafından cezasının onanmasıyla ilgili yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 02:27
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Josef de Souza'dan Tahkim Kurulu kararına tepki: Brezilya'da ödül verirlerdi

Josef de Souza'dan Tahkim Kurulu kararına tepki: Brezilya'da ödül verirlerdi
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Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının ardından sahaya giren taraftara müdahale etmesi nedeniyle kırmızı kart gören Josef de Souza, cezasına yaptığı itirazın kabul edilmemesinin ardından açıklamada bulundu.

Sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilmesine rağmen ekstra ceza verilmeyen Brezilyalı futbolcu, Instagram hesabından yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Bir oyuncuyu öldürdükleri veya en sevdiği şeyi yapmasını engelleyerek sakat bıraktıkları gün, ya da daha ciddi bir şekilde bir hakeme saldırdıkları gün beni hatırlayacaksınız. Karardan son derece hayal kırıklığına uğramış durumdayım. Brezilya'da bırakın bir maç uzaklaştırma kararını, böyle bir şey için ödül verirlerdi. Hapiste olması gereken kişi hapiste değil, büyük cezayı alması gereken yalnızca bir maç saha kapama cezası aldı. Arkadaşlarının ve hakemin fiziki bütünlüğünü korumaya çalışan kişiyi ise cezalandırdılar. Futbolda şiddete karşı olmanın ve dayanışmanın konuşulduğu bugünlerde vereceğiniz mesaj ancak bu kadar kötü olabilirdi."

Josef de Souza, ligin 6. haftasında Medipol Başakşehir ile yapacakları müsabakada forma giyemeyecek.

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