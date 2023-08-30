Joseph Oosting: Fenerbahçe ile başa çıkacağız

Twente teknik direktörü Joseph Oosting, Konferans Ligi play-off rövanşında oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Oosting, "Takımımıza inancımız tam, 11 kişi oynayacağız ve Fenerbahçe ile başa çıkacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

KAYNAK: AA
Joseph Oosting: Fenerbahçe ile başa çıkacağız

Hollanda ekibinin çalıştırıcısı Oosting, futbolcusu Daan Rots ile maçın oynanacağı De Grolsch Veste Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Oosting, Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu olduğunu ve ilk maçtaki farklı skora rağmen yarın iyi bir mücadele vermek istediklerini söyledi.

İlk maçı 5-1 kaybetmenin kendileri için onur meselesi olduğunu belirten Oosting, "Geçen maçın ilk yarısına nasıl başladıysak, o şekilde başlamak istiyoruz. Bu hafta antrenmanlarda çok iyi olduğumuzu gördüm. 5-1 çok acı verici bir durumdu ama yine iyi bir şekilde devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını ve geride kalan yıllarda yaptıkları gibi bu maçta da iyi bir geri dönüş yapabileceklerini aktaran Oosting, "Takımımıza inancımız tam, 11 kişi oynayacağız ve Fenerbahçe ile başa çıkacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı. (AA)

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