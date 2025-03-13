Joshua Kimmich Bayern Münih ile devam ediyor

Kaynak: AA
Joshua Kimmich Bayern Münih ile devam ediyor

Bayern Münih Alman futbolcu Joshua Kimmich'in sözleşmesini uzattı.

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, 30 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu Joshua Kimmich'in sözleşmesinin 30 Haziran 2029'a kadar uzatıldığını açıkladı.

10 SENEDİR MÜNİH'TE

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu yaz, 30 yaşındaki oyuncunun Münih'e taşınmasının üzerinden 10 yıl geçmiş olacak." bilgisi verildi. Alman oyuncunun, bu süre zarfında Bayern Münih ile 8 Bundesliga şampiyonluğu, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandığı belirtildi.

Kimmich, Temmuz 2015'te Stuttgart'tan Bayern Münih'e transfer olmuştu.

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Joshua Kimmich Bayern Münih ile devam ediyor
Joshua Kimmich Bayern Münih ile devam ediyor