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Hırvatistan Milli Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü belli oldu

Eski basketbolcu Josip Sesar, Hırvatistan Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörü oldu.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 18:45
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Josip Sesar Hırvatistan'ın başına geçti

Hırvatistan Milli Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü belli oldu
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Hırvatistan Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun başkent Zagreb'de gerçekleştirdiği toplantının ardından 45 yaşındaki Sesar'ın basketbol milli takımının yeni başantrenörü olduğu duyuruldu.

Bosna Hersek'in Mostar kentinde 1978'de dünyaya gelen Sesar, basketbol kariyerine 1992'de Zagreb Basketbol Kulübünde başlamış, 1996'da Hırvatistan'ın genç milli takımıyla Avrupa'da altın madalya kazanmış ve şampiyonanın en değerli oyuncusu (MVP) seçilmişti.

Antrenörlük kariyerinde, Hırvatistan 20 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın başantrenörlüğünü ve A milli takım başantrenörü Drazen Anzulovic'in yardımcılığını üstlenen Sesar, selefi Aleksandar Petrovic'in de yardımcılığını yapmıştı.

(AA)

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