Josip Stanisic top toplayıcı çocuğu ittirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Inter ile Bayern Münih karşılaştı. Alman ekibi 52. dakikada Harry Kane' ile öne geçerken Inter, 58'de Lautaro Martinez ile beraberliği buldu. 62.dakikada Pavard'ın golü Inter'e 2-1'ilk üstünlüğü getirse de 76.dakikada Dier ile golü bulan Bayern Münih skoru 2-2 yaptı.

STANISIC'TEN TEPKİ ÇEKEN HAREKET

İlk maçı 2-1 kazanan Inter yarı finale çıkan ekip oldu. Ancak maçta centilmenlik dışı bir an yaşandı. Bayern Münihli futbolcu Josip Stanisic top toplayıcı çocuktan topu almak isterken onu ittirerek tabureden düşürdü. Bu olay futbolseverlerin tepkisi çekti.