JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, piyasalara yönelik BBC'ye dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. ABD hisse senetlerinde ciddi bir düşüş riskinin piyasada şu anda yansıtıldığından daha yüksek olduğunu belirten Dimon, ciddi bir piyasa düzeltmesi konusunda "diğerlerinden çok daha endişeli" olduğunu ve bunun önümüzdeki altı ay ile iki yıl içinde gelebileceğini ifade etti

Dimon açıklamasında ABD'nin dünya sahnesinde "daha az güvenilir" bir ortak haline geldiğini de vurguladı.

UYARIDA BULUNDU

Dimon, ABD'de enflasyon konusunda hala "biraz endişeli" olduğu konusunda uyardı, ancak Trump yönetiminin Başkanı Jerome Powell'a yönelik tekrarlanan saldırılarına rağmen Fed'in bağımsız kalacağını düşündüğünü belirtti.

Jeopolitik ortam, mali harcamalar ve dünyanın yeniden militarizasyonu gibi risk faktörlerine işaret ederek, belirsizlik ortamı yaratan "pek çok şey" olduğunu ekledi.