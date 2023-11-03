JP Morgan’dan Türk Lirası için tavsiye

ABD’li yatırım bankası JP Morgan’dan Türk Lirası için tavsiye geldi. Yapılan açıklamada Türk lirası için 'ağırlık arttır' tavsiyesi yer aldı.

JP Morgan’dan Türk Lirası için tavsiye

Türk lirasındaki değer kayıpları iki yıldır kendini bir hayli gösterirken, dünyanın önde gelen kuruluşları da odağını TL'ye çevirdi. Dünya bankalarından TL için analizler gelirken, JPMorgan da Türk lirasıyla ilgili olarak değerlendirmelerde ve tavsiyelerde bulundu.

JPMorgan Gelişen Piyasalar Stratejistleri Jonny Goulden, Saad Siddiqui ve Tales Padilha aracılığıyla kaydedilen yazıdan, ABD tahvil getirilerindeki ortaya çıkan verilerde gelişen dengelenme ülke merkez bankalarının dış riskler sebebiyle daha sağlam ve hesaplanmış adımlarla bununla birlikte şahin olmaları nedeniyle gelişen ülke para birimlerine yönelik tavsiye ağırlık artırma olarak kaydedildi.

'AĞIRLIK ARTTIR'

Bloomberg'te yer alan habere göre; JPMorgan stratejistleri lirayla ilgili olarak tavsiyesini de 'ağırlık artır' olarak ifade etti.

JPMorgan, bu tavsiyenin öncesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz patikasına yönelik daha şahin bir tutum alacağına işaret eden öngörülerini kaydetmişti.

JPMorgan'ın küresel gelişmekte olan piyasalar hisse araştırma ekibinin raporunda değerlendirmelerine yer verilen JPMorgan Türkiye Başekonomisti Fatih Akçelik, 2023 yıl sonu politika faizi tahminlerini yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkardıklarını belirtmişti.

Başekonomisti Fatih Akçelik, TCMB'nin faiz kararı metnindeki şahin söylemin kalmaya devam ettiğini, dolayısıyla kasım ve aralık aylarında 250'şer baz puanlık faiz artışı beklediklerini söylemişti. Bankanın 2024 yıl sonu faiz beklentisi ise yüzde 45 seyirlerinde kaldı.

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