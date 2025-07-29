JTI grubu sigaralara zam geldi! En düşük sigara fiyatı 85 TL oldu

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammının ardından başlayan fiyat artışlarında firmalar ikinci tura geçti. JTI grubu yine sigaraya zam yaptı.

TÜİK’in açıkladığı son enflasyon verisi ile 6 aylık enflasyon oranı belli olmuş ve yılın ikinci yarısında uygulanacak ÖTV oranı ile sigaraya zam gelmişti.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI isimli sigara grubuna zam geldiğini açıkladı.

JTI marka en ucuz sigaranın fiyatı 85 liraya yükseldi. Bazı sigaralar ise 100 TL'ye çıktı.

WINSTON SERİSİ

Winston Dark Blue & Deep Blue: 90 TL

Winston Slender Q Line: 90 TL

Winston Slender: 90 TL

Winston Slender Long: 92 TL

Winston (Klasik): 95 TL

Winston Slims Q Line: 99 TL

Winston Slims: 100 TL

Winston Xsence: 100 TL

CAMEL Serisi

Camel Slender: 87 TL

Camel Deep Blue: 87 TL

Camel Black & White: 88 TL

Camel Yellow & Brown: 90 TL

DİĞER MARKALAR

LD: 85 TL

LD Slims: 86 TL

Monte Carlo: 85 TL