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Galatasaray'da Juan Mata'nın geleceği belli oldu

Transferde adından söz ettiren Galatasaray'da bu kez bir ayrılık haberi gündeme geldi. Mauro Icardi, Sergio Oliveira, Lucas Torreira gibi dünyaca ünlü oyuncuları kadrosunda bulunduran sarı-kırmızılılarda Mata ile yollar ayrılıyor.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 19:37
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Juan Mata Galatasaray'dan ayrılıyor

Galatasaray'da Juan Mata'nın geleceği belli oldu
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Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın sezon başında 1+1 yıllığına kadrosuna kattığı Juan Mata konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların, İspanyol futbolcunun sözleşmesinde yer alan uzatma opsiyonu maddesini kullanmayacağı belirtildi.
LAS PALMAS YOLCUSU
İspanya 2. Lig ekiplerinden Las Palmas'ın Juan Mata'nın menajeriyle transfer için temaslarına başladığı kaydedildi. İspanyol oyuncuyu transfer etmek isteyen Las Palmas'ın Juan Mata ile sözleşme imzalamaya hazır olduğu vurgulandı. Juan Mata'nın da İspanya'da futbol oynamaya sıcak baktığı belirtildi.

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