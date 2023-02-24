﻿Galatasaray'da Juan Mata'nın geleceği belli oldu

Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın sezon başında 1+1 yıllığına kadrosuna kattığı Juan Mata konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların, İspanyol futbolcunun sözleşmesinde yer alan uzatma opsiyonu maddesini kullanmayacağı belirtildi.

LAS PALMAS YOLCUSU

İspanya 2. Lig ekiplerinden Las Palmas'ın Juan Mata'nın menajeriyle transfer için temaslarına başladığı kaydedildi. İspanyol oyuncuyu transfer etmek isteyen Las Palmas'ın Juan Mata ile sözleşme imzalamaya hazır olduğu vurgulandı. Juan Mata'nın da İspanya'da futbol oynamaya sıcak baktığı belirtildi.