Galatasaraylı Mata'tan 'Atam' açıklaması

Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Juan Mata, Beşiktaş'la oynayacakları derbi öncesi antrenmandan önce gazetecilerin sorularını cevapladı.

Mata, şunları söyledi:

- İstanbul'u ve kulübü artık tanıyorum. Beni çok iyi karşıladıkları için çok mutluyum. İstanbul'a bayılıyorum. Taraftarlar beni çok sıcak karşılıyor.

- İlk golümü attığım için de çok mutluyum, bir sonraki maça hazırlanıyoruz.

- Çok kaliteli bir kadromuz var. Gol kaçırma sorunumuzu düzeltmemiz gerekiyor. Çok gol atmış ve gol şansı yaratan oyuncularımız var. Biz de fırsat yaratmaya devam etmeliyiz. Goller gelecektir. Özellikle Beşiktaş maçında.

- Süper Lig'de 3 büyükler dışında da direkt göze çarpan 2 takım var. Liderlikte olan takımlar, şampiyonluk için mücadele edecek takımlar. 3-4 maç üst üste kazanıp puan farkı yaratmak önemli. Bizim de yapmak istediğimiz bu.

- Türkiye'nin en büyük kulübü olan Galatasaray'ın en büyük amacı katıldığı her organizasyonda şampiyon olmasıdır. Ben de bu yüzden buraya geldim. Ligde kazandığımız maçı görünce NEF Stadı'ndaki şampiyonluk kutlamalarının nasıl olacağını çok merak ediyorum.

- Galatasaray taraftarı beni çok iyi karşıladı. 'Atam' şeklindeki isim oyunu beni çok mutlu etti. Türk halkıyla bir bağ kurmamı sağladı.

- Çok büyük kulüplerde oynadım ama burada çok özel bir taraftar var. Onlara çok güzel bir futbol izletmek istiyorum.