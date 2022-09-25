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Bakın Juan Mata Galatasaray'a neden gelmiş: Sırrını açıkladı

Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Juan Mata, transfer süreciyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 06:30
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Juan Mata'dan flaş açıklamalar

Bakın Juan Mata Galatasaray'a neden gelmiş: Sırrını açıkladı
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Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Juan Mata, ilk kez sarı kırmızılı formayı giydiği İstanbulspor maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Mata, şu ifadeleri kullandı:

“Galatasaray her zaman çok büyük bir takım. Türkiye’nin en büyük ve en başarılı takımı. Kariyerimin bu döneminde en üst seviyede mücadele edebileceğim böyle bir şeye ihtiyacım vardı. 

Şampiyonluklar kazanmak istiyorum. Lig maçında da atmosfer inanılmazdı. Bizi destekledikleri için taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. 

Çok önemli takımlardan çok önemli oyuncular geldi. Kadrodan dolayı teknik direktörümüzün memnun olduğunu düşünüyorum. Ben de burada oynamak için mücadele etmek için ve kazanmak için geldim. Kondisyon hocalarımızla çalışma fırsatı yakaladım. Sezon içinde de fizik olarak kendimi geliştirmeye devam edeceğim.

Transferim çok kısa süre içinde gerçekleşti. Böyle bir takımdan teklif gelince birkaç saat içinde görüşmeleri tamamladık. Erdem beyle görüştük, onun gelmesi de süreci hızlandırdı. Ben de hemen uçağa binerek buraya geldim."

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