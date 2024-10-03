JuJu Watkins beklentileri arttırıyor

JuJu Watkins, NCAA kadın basketbolunun yeni yıldızı olarak, Caitlin Clark’ın Iowa’daki son maçını oynamasının ardından oluşan büyük boşluğu doldurmak zorunda. Watkins, Big Ten’e yeni katılan USC’nin yıldızı olarak, Clark’ın dört rekor kıran sezon boyunca yaptığı gibi izleyici kitlesini büyülemeyi hedefliyor.

Clark’ın spordan ayrılmasıyla Watkins’in Big Ten’e gelişi arasında bir simetri var. Clark, Hawkeyes ile geçirdiği dört sezonda izleyici bariyerlerini yıktı ve NCAA kadın basketboluna büyük bir ilgi kazandırdı. Watkins, bu ilgiyi sürdürmek için büyük bir fırsat olarak görüyor.

Watkins, Big Ten Medya Günü’nde The Sporting News’e yaptığı açıklamada, “Baskı olarak görmüyorum. Bu ligde çok harika takımlar var ve benim ana odak noktam takımım ile kazanmak. Bu fırsat için minnettarım. Günün sonunda, sevdiğim sporu oynayabilmek benim için en büyük mutluluk.” dedi.

USC’deki ilk yılında, Clark NCAA Division I kadın basketbolunda yeni bir kariyer skoru rekoru kırarken, Watkins daha büyük rakamlar elde etti. Watkins, sezon boyunca 27.1 sayı ortalamasıyla oynadı ve 920 sayı kaydetti. Trojans, 29-6’lık bir sezon geçirdi ve Mart Çılgınlığı Elite Eight’e ulaştı. Ohio State’e karşı 32 sayı ile üniversiteye giriş yaptı ve sezonu UConn’a karşı yedi puanlık bir mağlubiyetle 29 sayı ile tamamladı.

İlk maçında iki rekor kırdı

Ohio State koçu Kevin McGuff, “Watkins, ilgi ve medya görünürlüğü açısından meşaleyi taşıyabilecek biri olduğunu kanıtladı. Big Ten, ona daha büyük bir sahne sunacak ve Los Angeles’ta olması, sporu doğru yönde ilerletmeye devam etmesine yardımcı olacak.” ifadelerini kullandı.

Geçen yılın sonunda, Watkins ulusal televizyon reklamlarında yer almaya başladı. Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid ve UConn’dan Sabrina Ionescu ile New York Knicks’ten Jalen Brunson ile birlikte reklam filmlerinde yer aldı. Watkins, 2024-25 sezonunda daha fazla reklamda yer alacağını belirtti.

Watkins’in en iyi performansını USC maçlarında izlemek mümkün olacak. USC’nin Galen Center’daki maçlarına ortalama 4,421 kişi katıldı ve takımın deplasman maçları, Pac-12’deki dokuz maç da dahil olmak üzere, biraz daha yüksek bir katılımla 6,435 kişi tarafından izlendi. Iowa’nın deplasman maçları ise iki kat daha fazla izleyici çekti. Clark, dört sezon boyunca izleyici kitlesini büyüttü ve 2023 NCAA Şampiyonası maçına kadar ulaştı. Maryland’in Xfinity Center’ı ve Indiana’nın Simon Skjodt Assembly Hall gibi mekanlar, Clark’ın ziyaretlerinde binlerce izleyici çekti.