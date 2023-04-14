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İstanbul'da ölüme atlayan ünlü voleybolcunun son mesajı ortaya çıktı

Voleybol dünyası Ebrar Karakurt'un forma giydiği İtalyan Igor Gorgonzola Novara takımının yıldız oyuncu Julia Ituma'nın ölümüyle sarsıldı.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 14:19
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Julia Ituma son kez arkadaşlarına mesaj atmış

İstanbul'da ölüme atlayan ünlü voleybolcunun son mesajı ortaya çıktı
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Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un da formasını giydiği Igor Gorgonzola Novara'nın  Nijerya asıllı İtalya vatandaşı olan oyuncusu Julia Ituma, Üsküdar'da kaldığı otelin 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetmişti.

Ituma'nın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ituma'nın cenazesi otopsinin ardından bugün uluslararası cenaze hizmetlerinin nakil aracı konsolosluk görevlilerine teslim edildi. 

Hürriyet'in haberine göre Julia Ituma maçtan sonra otele geldi, 22.49-23.30 saatleri arasında koridorda telefonla konuştu.

Kaldığı odanın önünde dalgın ve düşünceli bir şekilde yaklaşık bir saat boyunca oturan Ituma, daha sonra odasına girdi. Ituma ardından odadaki Fransız camları açıp gerildikten sonra ileri doğru sıçrayarak pencereden atladı. Ituma, binanın altında bulunan tenteye çarpmadan yere düştü.
GRUBA MESAJ YOLLAMIŞ
Gece boyunca takım arkadaşlarına ve baş antrenöre hiç iyi olmadığını söyleyen Ituma'nın kendisini camdan atmadan önce takımın ortak WhatsApp grubuna 'Good byy (Hoşça kalın)' yazdığı ortaya çıktı. Oda arkadaşı, intiharı Haber alan polis odaya girdiğinde uykudan uyanıp yaşananları öğrenince şok yaşadı.

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