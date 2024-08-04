Julia resmen imzaladı

Washington Spirit'ten ayrıldıktan sonra Ocak 2023'te ülkesinin takımlarından Hammarby'ye katılan Julia Roddar, 2021 NWSL Şampiyonası'nı kazandığı 2023 Damallsvenskan ile birlikte 2022-23 Svenska Kupası'nı da kazandı. Bu başarı Damallsvenskan'ın 38 yıl sonra ilk lig şampiyonluğu olduğundan ayrı bir öneme sahipti. Şampiyonluk kazanılan sezondaki çabalarının ardından Roddar, yılın orta saha oyuncusu ödülüne aday gösterildi.

13 kez İsveç milli formasını giyen sporcu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş, 2019 Kadınlar Dünya Kupası'nda ise bronz madalya kazandı.

Roddar, transferi hakkında yaptığı açıklamada, "Bu takıma katılmaya karar verdim çünkü bunun London City için heyecan verici bir zaman olduğunu görebiliyordum, kulübün gelecek maça yönelik hedefleri benim hedeflerimle uyuşuyor ve deneyimimi takıma aktarabileceğimi hissediyorum" dedi.

London City Lionesses teknik direktörü Jocelyn Prêcheur da imza töreninden sonra “Julia, kadın futbolunun en iyi takımlarından biri olan İsveç Milli Takımı'nda mükemmel deneyime sahip, tüm büyük müsabakalarda başarılı oldu ve burada kazanan bir kültür inşa ederken onun deneyimlerine ihtiyacımız var” diye konuştu.