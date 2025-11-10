Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, yeniden milli takıma davet ettiği Galatasaraylı Leroy Sane ile ilgili konuştu. Nagelsmann, Sane'nin çok fazla şansı olmadığını söyledi.

İşte Julian Nagelsmann'ın sözlerinden öne çıkanlar;

'MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILMASI DAHA ZOR OLURDU'

"Hala ondan beklediğim rakamlara ulaşamadı. Mesele profil meselesi, onun gibi 6-7 oyuncu daha olsaydı milli takıma çağrılması daha zor olurdu."

'LEROY SANE'NİN ÇOK FAZLA ŞANSI YOK'

"Leroy ile çok iyi bir görüşme yaptık. Ondan ne istediğimi biliyor. Burada kendini kanıtlamak için çok fazla şansı yok. Bunu ona açıkça söyledim. Leroy, her şeyi yapabilen bir oyuncu. Sadece elinden gelenin en iyisini yapması gerekiyor."

'DAHA İYİSİNİ YAPMASI GEREKİYOR'

"Onun profilinde bir oyuncuda olması gereken her şeye sahip, bu yüzden bir şans daha alıyor. Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de performansını artırdı ama yine de daha iyisini yapması gerekiyor."