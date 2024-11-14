Juliopolis Antik Kenti'nde tarihi bulgular gün yüzüne çıktı

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Juliopolis Antik Kenti'nde bu yıl gerçekleştirilen kazılarda, tarihi öneme sahip işlik (atölye) ve 'Hollanda florini' sikkesi bulundu. 2009 yılından bu yana süregelen kazılarda daha önce 790 mezar, kilise, sur ve kanal gibi yapılar ortaya çıkarılmıştı. Yeni bulunan bu yapı ve sikke, bölgede yaşamın MS 11. yüzyılda sona erdiği sanılan tarihten çok daha ileriki dönemlere, yani MS 16. yüzyıla kadar sürdüğünü gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle Anadolu Medeniyetleri Müzesi tarafından yürütülen kazılar, Nallıhan'ın Çayırhan Mahallesi'ndeki Gülşehri mevkiinde devam ediyor. Daha önce 790 mezar ile birlikte çeşitli yapılar bulunurken, bu yılki kazılarda deri işleme atölyesi olduğu düşünülen bir işlik ve Hollanda florini sikkesi keşfedildi. Arkeolog Tolga Çelik, bu buluntuların, Juliopolis'in tarihsel öneminin MS 16. yüzyıla kadar devam ettiğini ortaya koyduğunu belirtti.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdür Yardımcısı Mustafa Metin, antik kentin sosyal ve ekonomik yaşamına dair önemli bulgular elde ettiklerini ifade etti. 790 mezarın bazıları antik çağda, bazıları ise modern dönemde tahrip edilmiş olsa da, elde edilen buluntular geçmişteki yaşam kalitesini ve zenginliğini yansıtmaktadır. Ayrıca, MS 1. yüzyılın sonlarından itibaren Juliopolis’te bir ekonomik canlanma olduğu, burada önemli bir askeri ve hac yolu geçtiği bilgileriyle destekleniyor.

Yapılan kazılar sırasında ortaya çıkarılan bir diğer önemli bulgu ise, 569 yılında büyük bir yangın sonucu terkedilen bir atölye yapısıdır. Metin, bu yapının deri, tiftik veya yünle ilgili bir faaliyet yürütmekte olduğunu düşündüklerini ifade etti. Ancak, Baraj Gölü altında kalan kısmında çalışma yapmanın zorluğunu da vurguladı. Yıllar boyunca yapılan kazılarda; değerli madenlerden yapılmış takılar, deri kıyafetler, cam ve bronz eserler gibi birçok değerli buluntu gün yüzüne çıkarılmıştır.