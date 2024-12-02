Jungle Palace Restoranı konseptiyle büyülüyor

Paris’in eşsiz restoran konseptleri arasında yer alan Jungle Palace, geçen yılın en çok beklenen açılışlarından biri oldu. 2023 yılının Ekim ayında Ephemera Grubu tarafından 10. bölgede açılan bu restoran, misafirlerine gerçek bir orman atmosferi sunuyor. Restoran, bir koloniyal yapının içinde doğanın hâkimiyetini geri aldığı bir senaryoya sahip. Lianalar, şık avizelerle buluşurken, her bir tabak bitkisel ve otlarla zenginleştirilmiş. Ephemera, daha önce “Under The Sea” ve “Stellar” gibi yenilikçi restoran projeleriyle tanınan bir marka.

2022 yılında açılan “Under The Sea”, Paris’in ilk immersive restoranı olarak büyük bir başarı elde etti. Misafirlerini okyanus derinliklerine götüren bu restoran, 4K projeksiyonlar, etkileyici ses ve ışık oyunlarıyla donatılmış. Burada yemek yiyenler, Pasifik lagünlerinin turkuaz sularına ve deniz yaşamının büyüleyici güzelliklerine tanıklık ediyor.

STELLAR VE JUNGLE PALACE

Ephemera’nın ikinci projesi olan “Stellar” ise misafirlerini yıldızlar arasında bir yolculuğa çıkarıyor. Paris’in 11. bölgesinde açılan bu restoran, galaktik temasıyla fark yaratıyor. Jungle Palace ise bu serinin üçüncü halkası olarak doğayı gastronomiyle buluşturan bir cazibe merkezi.

Restoranın eşsiz dekorasyonu, misafirlerini bir ormanda yaşıyor hissine kaptırıyor. Yalnızca görselliğiyle değil, menüsüyle de dikkat çeken Jungle Palace, doğanın renklerini ve tatlarını tabaklarına taşıyor. Ziyaretçiler, egzotik lezzetlerin tadını çıkarırken doğanın büyüsüne kapılabiliyor.

PARİS’İN DUYUSAL KAÇIŞ NOKTASI

Ephemera Grubu’nun yaratıcılıkla harmanladığı bu projeler, şehrin restoran anlayışına yeni bir soluk getiriyor. Jungle Palace, özellikle sonbahar döneminde sıcak bir ortamda benzersiz bir yemek deneyimi yaşamak isteyenler için ideal bir seçenek.

Paris’in 10. bölgesindeki bu özel mekân, doğa severlere unutulmaz anılar vadediyor. Hem gastronomi hem de atmosfer anlamında fark yaratmayı başaran Jungle Palace, şehirdeki sıradışı deneyimlerin merkezinde yer alıyor.