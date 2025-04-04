Junior World Cup, ikinci kez Antalya’da düzenlenecek

Çocuk futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan Junior World Cup Antalya (JWCA) Çocuklar Futbol Dünya Kupası, ikinci kez Antalya'da düzenleniyor. 16-20 Nisan tarihlerinde Belek'te gerçekleşecek dev organizasyona, 5 kıtadan, 28 ülkeden, 300'den fazla takım ve 3 binin üzerinde genç futbolcu katılacak.

2028 yılında dünyanın en büyük çocuk futbol festivali olma hedefiyle hızla büyüyen turnuva, bu yıl da kapasitesini iki katına çıkararak ilerliyor. Antalya Valiliği'nin himayesinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür, Spor ve Turizm Daire Başkanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Herkes İçin Spor (HİS) Federasyonu katkıları ile hayata geçiriliyor.

FUTBOLUN GELECEĞİ ANTALYA'DA BULUŞUYOR

Turnuva, Avrupa'nın ve dünyanın en önemli kulüplerinin altyapı takımlarını ağırlıyor. Bu yıl Bayern Münih, Manchester City, Fulham, Everton, Köln, Stuttgart, Borussia Dortmund, Rayo Vallecano, Aspir Academy, Mechelen, Kopenhag, Dinamo Moskova, CSKA Moskova, Club Brugge, Sporting Lizbon, Lech Poznan, Hellas Verona, Kızıl Yıldız, Partizan, Sabah, Beşiktaş, Altınordu, Samsunspor, Antalyaspor, Ümraniyespor gibi dev kulüplerin genç yetenekleri sahne alacak. İlki geçen sene düzenlenen JWCA'nın 2024 yılında U8 yaş grubunda Torbalıgücü, U9, U11 ve U12 yaş grubunda Beşiktaş, U10 ve U13 yaş grubunda Porto (Portekiz), U14 yaş grubunda Sabah (Azerbaycan) ve U15 yaş grubunda River Plate (Arjantin) şampiyon olmuştu.

MERT PAFLAK: "ÇOCUKLAR OYNADIKÇA GELİŞİR"

Futbolun yalnızca bir oyun değil; kültürleri bir araya getiren, dostlukları pekiştiren ve genç yeteneklere ilham veren küresel bir dil olduğunu belirten Selectum JWCA 2025 Turnuva Direktörü Mert Paflak, "Bu vizyonla yola çıkan JWCA Çocuklar Futbol Dünya Kupası, ikinci kez Antalya'da, dünya çapında büyük bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. Küresel ölçekte büyümeye devam eden JWCA, 2028 yılında dünyanın en büyük çocuk futbol festivali hatta karnavalı olma hedefiyle yola devam ediyor. Bu turnuva ile hem futbolun gelişimine katkı sağlıyoruz hem de Antalya'yı uluslararası spor turizminin merkezlerinden biri haline gelmesine katkıda bulunuyoruz. Selectum JWCA 2025, yalnızca bir futbol organizasyonu değil; çocuklar için unutulmaz bir deneyim ve geleceğin yıldızlarının sahne aldığı bir platform. Bu büyük organizasyonun bir parçası olmaktan gurur duyuyor, tüm katılımcılara başarı dolu bir turnuva diliyorum" şeklinde konuştu.