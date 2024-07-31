Jurgen Kloop'tan flaş karar. Dünya şoke oldu

Jurgen Kloop'tan flaş karar

İngiltere Premier Lig devi Liverpool'da çalışırken, beklenmedik bir şekilde kendi isteği ile ayrılan Alman teknik direktör Jurgen Kloop'un hangi takımda görev alacağı merakla bekleniyordu.

Dünyanın en başarılı teknik direktörlerinden biri olarak gösterilen Kloop, kararını açıkladı. Ama bu karar büyük şaşkınlık yarattı.

Kloop şu açıklamayı yaptı:

"Bugün itibariyle teknik direktörlük kariyerim benim için sona erdi. Bu kararı bir anlık hevesle vermedim, bu genel bir karar oldu. Dünyanın en iyi kulüplerine teknik direktörlük yaptım. Bunu belki birkaç ay sonra tekrar konuşabiliriz."

57 yaşındaki Kloop, 2004'te Mainz'i Bundesliga'ya çıkararak bütün dikkatleri üzerine çekti. 2008 yılında Borussia Dortmund'un başına geçti. Dortmund'u 2 yıl üst üste Bundesliga şampiyonu yaparken, Şampiyonlar Ligi finali oynatmayı da başardı.

2015'te İngiliz devi Liverpool'un teknik direktörü oldu. Lig şampiyonluğu, kupa şampiyonluğu ve UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu kazandı.

Liverpool yönetiminin kalmasını istemesine rağmen ayrılan Kloop, Avrupa'nın büyük kulüplerinden aldığı teklifleri de geri çevirmişti.

