Jürgen Klopp Kulüpler Dünya Kupası'nı topa tuttu!

Eski Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp "Kulüpler Dünya Kupası, futbol tarihinde uygulanmış en kötü fikir." diyerek turnuvayı eleştirdi.

"FUTBOLCULAR HEM ZİHİNSEL HEM BEDENSEL OLARAK TÜKENDİ"

Klopp yeni format nedeniyle futbolcuların dinlenme imkanını kaybettiğini ve hem fiziksel hem de zihinsel olarak tükenme eşiğinde olduklarını açıkça kabul etti. “Bu turnuvada büyük para kazanılabileceğini anlıyorum, ama bu tüm kulüpleri ilgilendirmiyor. Son yıllarda Copa America, Avrupa Şampiyonası, kulüpler arası Dünya Kupası oldu ve gelecek yıl yine Dünya Kupası var. Bu, futbolculara düzgün şekilde toparlanma fırsatı bırakmıyor,” ifadelerini kullandı.