Justin Bieber Türkiye'den o ismi takibe aldı. "Bana yürümüştü demişti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Justin Bieber Türkiye'den o ismi takibe aldı. "Bana yürümüştü demişti

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Aleyna Tilki'yi dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber takibe aldı. Bieber'ın hamlesi, Tilki'nin seneler önceki sözlerini akıllara getirdi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, sosyal medya hamlesiyle dikkat çekti. Bieber, Instagram hesabı üzerinden Türk pop müziğinin genç yıldızlarından Aleyna Tilki’yi takibe aldı.

Bu gelişme sonrasında Aleyna Tilki'nin geçmişte yaptığı bir açıklama yeniden gündem oldu. Tilki, 2022 yılında verdiği bir röportajda, Justin Bieber’ın kendisine ilgi gösterdiğini söylemişti.

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Tilki, 2022’de The Beverly Hills Hotel'de yaşandığını söylediği olayı “Justin Bieber, evlenmeden önce, The Beverly Hills Hotel'de bana yürüdü. Sufle yemek için gitmiştim. Yaşım tutmadığı için bara oturmama izin vermediler, ben de en azından beklerken orada oturmak istedim. Yanıma biri geldi, sürekli kulağıma bir şeyler söylüyordu.

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Tepki gösterince, ‘Ben sana masa ayarlıyorum, orada takıl’ dedi. Ardından iki kadın gelip onunla fotoğraf çektirdi. Garsona sordum, ‘O kimdi?’ diye. ‘Justin Bieber’ cevabını alınca şok oldum.” diyerek anlatmıştı.

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