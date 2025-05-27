Justin Bieber'ın 17 yaşındaki yıldıza attığı mesaja tepki yağdı

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Justin Bieber'ın 17 yaşındaki yıldıza attığı mesaja tepki yağdı

Justin Bieber’ın 17 yaşındaki oyuncu Ariana Greenblatt’ın fotoğrafına yazdığı yorum, sosyal medyada sert tepkilere yol açtı. Ünlü şarkıcının evliliği yeniden tartışma konusu oldu.

Disney yıldızı Ariana Greenblatt, yeni filmi “Fear Street: Prom Queen” için Instagram’da bir dizi fotoğraf paylaştı. Ancak dikkatleri çeken, paylaşımın altındaki Justin Bieber yorumu oldu.

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Bieber’ın yorumuna binlerce kullanıcı tepki gösterdi. “Bu ürkütücü”, “Sosyal medyadan uzak dur” gibi yorumlar yapılırken bazı kullanıcılar Greenblatt’ın görünümünü Selena Gomez’e benzetti. Bu da Bieber’ın niyetinin sorgulanmasına neden oldu.

31 yaşındaki Bieber, geçen günlerde SZA ile “Snooze” şarkısını sahnede söyleyerek gündeme gelmişti. Eşi Hailey Bieber ise bu performansı sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Ancak bu yorum sonrası “Hailey, boşan artık” çağrıları yükseldi.

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