Justin Bieber'ın eşi illallah etti

Hailey Bieber, Vogue dergisine verdiği özel röportajda, Justin Bieber’la olan yedi yıllık evliliğini kararlılıkla savundu. Rhode markasının kurucusu olan 28 yaşındaki Hailey, “Yedi yıl oldu, hâlâ konuşuyorlar. Bir çocuk doğurduk, hâlâ susmuyorlar. Demek ki bazıları sinir olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı. Bieber çifti, 2018’de kıyılan resmi nikâhla evlenmiş, ardından 2019’da görkemli bir düğünle birlikteliklerini kutlamıştı.

Ünlü model, kamuoyunun sürekli yanlış yargılarına maruz kaldığını ve kendini ifade etmeye çalıştığında yalan söylemekle suçlandığını dile getirdi. Hailey, bu durumla baş etmek için eşi Justin’den destek aldığını belirtti.

JUSTİN BİEBER’DAN SAMİMİ İTİRAF

Röportajın yayımlanmasının ardından Justin Bieber da sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Instagram’da, “Bir zamanlar Hailey’e Vogue kapağında asla yer alamayacağını söylemiştim. Ne kadar kötüymüşüm” diyerek geçmişteki bir tartışmalarını hatırlattı ve Hailey’den özür diledi. Paylaşım, kısa süre sonra silinerek yerine sadece birkaç emoji bırakıldı.

31 yaşındaki şarkıcı, eşinin tarzı, sanata olan ilgisi, iş zekâsı ve anneliği kolaylaştırma biçimi sayesinde göz önünde olduğunu söyledi. “Hayatımda yaptığım en akıllıca şey Hailey ile evlenmekti” diyerek duygularını dile getirdi.

ANNELİĞİN ZORLUĞU VE POSTPARTUM DÖNEMİ

2024’ün Ağustos ayında oğulları Jack Blues’un dünyaya geldiğini duyuran çift, ebeveynliğin yeni zorluklarıyla tanıştı. Hailey, doğum sonrası dönemi “hayatımın en hassas zamanı” olarak tanımladı. Aynı anda hem anneliği öğrenmeye çalıştığını hem de internet üzerinden boşanma iddialarıyla mücadele ettiğini belirten Bieber, “Bu hayat çok garip, açıklamak imkânsız” dedi.

Kamuoyunun baskısına karşılık sessiz kalmamayı tercih eden Hailey, Vogue’un yaz sayısında yer alan röportajıyla yalnızca evliliğini değil, aynı zamanda bireyselliğini de savundu.