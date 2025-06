Justin Bieber'ın paylaşımları takipçilerini şaşırttı

Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber, son dönemde sosyal medya platformu Instagram'da dikkat çeken adımlar attı. 26 Haziran 2025 Perşembe günü, bir gün içinde tam 12 gönderi paylaşan Bieber, aynı zamanda Instagram kullanıcı adını da değiştirdi. Daha önce kendi adını kullanan şarkıcı, artık @lilbieber kullanıcı adıyla platformda yer alıyor.

31 yaşındaki "Never Say Never" şarkıcısı, yeni kullanıcı adıyla paylaştığı gönderiler arasında oğlu Jack Blues ile geçirdiği keyifli anlara da yer verdi. Ağustos 2024'te eşi Hailey Bieber ile birlikte ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Bieber, minik oğluyla oynarken çekilen iki fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcı bu paylaşımlara "????‍♂️????‍♂️????‍♂️" notunu ekledi.

Bieber, son zamanlarda sadece oğluyla ilgili değil, aynı zamanda ruhsal durumuyla ilgili de şifreli mesajlar içeren paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Babalar Günü'nde arkadaşlarıyla yaptığı tartışmaları gösteren metin mesajları ve "Travma yaşamış birinden travma yaşamamasını istemek basitçe kabalıktır" gibi ifadeler, sanatçının zorlu bir süreçten geçtiğini düşündürüyor. Ayrıca, kendisine gelen "iyileş" tavsiyelerine yanıt olarak "Kendimi düzeltebilseydim zaten yapardım. Kırık olduğumu biliyorum, öfke sorunlarım var" sözleri de hayranlarını düşündürdü.