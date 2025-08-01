Justin Timberlake üzdü! Sır gibi sakladığı hastalığını ilk kez açıkladı... Konserinde izdiham yaşanmıştı

Justin Timberlake, uzun süredir devam eden 'The Forget Tomorrow World Tour' adlı turnesini İstanbul'da verdiği konserle tamamladı. Konser, müzikseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

HASTALIĞINI İLK KEZ AÇIKLADI

Bir süredir sağlık sorunuyla mücadele ettiğini söyleyen Justin Timberlake kendisine Lyme hastalığı teşhisi konduğunu açıkladı.

"SİZ OLMADAN BAŞARAMAZDIM"

Justin Timberlake'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklaması şöyle: ''Pekala, bu iki inanılmaz yıl sona ererken ve geleceğe bakarken, kalpten bir şeyler yazmak istedim. Turnenin yarattığı fırtınayı kelimelere dökmek kolay değil ama deneyeceğim… Bu, şimdiye kadar yaşadığım en eğlenceli, duygusal, tatmin edici, fiziksel olarak zorlayıcı ve zaman zaman gerçekten yıpratıcı bir deneyim oldu. Bunu 30 yılı aşkın süredir yapıyorum (bunu söylemek bile garip geliyor) ve elimden gelen her şeyi verdim. Ailem, arkadaşlarım, The TN Kids ve SİZİN desteğiniz olmadan bunu başaramazdım.

ZİHİNSEL VE FİZİKSEL OLARAK YIPRATIYOR

Birçoğunuzun bildiği gibi, oldukça özel bir insanım ama bu turneyi ve festival turunu değerlendirirken, sizinle biraz da neler yaşadığımdan bahsetmek istiyorum. Bunların yanı sıra, bir süredir bazı sağlık sorunlarıyla mücadele ediyorum ve Lyme hastalığı teşhisi kondu. Bunu bana acıyın diye söylemiyorum ama perde arkasında neler yaşadığımı biraz olsun aydınlatmak için söylüyorum. Bu hastalığı yaşamış ya da yaşayan birini tanıyorsanız, biliyorsunuzdur. Bu durum hem zihinsel hem de fiziksel olarak inanılmaz derecede yıpratıcı olabiliyor. İlk teşhis konduğunda gerçekten şok oldum. Ama en azından sahnedeyken neden sinir ağrısı çektiğimi ya da aşırı yorgunluk ve hastalık hissettiğimi anlayabildim.

LYME HASTALIĞI NEDİR?

Lyme hastalığı, borrelia burgdorferi bakterisini taşıyan kenelerin ısırması ile bulaşan bir enfeksiyon hastalığı. Kenenin ısırması sonucu 48 saat içinde kızarıklık, ateş, baş ağrısı ve yorgunluk gibi belirtiler görülür. Tedavi edilmediğinde, nörolojik ve kalp sorunları yanı sıra artrit gelişme riski barındırır. Lyme hastalığı 2 ila 4 hafta arası uygulanan oral antibiyotik tedavisiyle tamamen iyileşse de, bazı kişilerde daha uzun süren yorgunluk, vücut ağrıları veya düşünme zorluğu semptomları ortaya çıkabilir.