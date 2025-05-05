Justin Timberlake’ın istekleri ağızları açık bıraktı! İstanbul'da konser verecek

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake, 2025 yazında Türkiye'ye gelmek için hazırlanıyor.

'Cry Me a River', 'Mirrors', 'SexyBack' ve 'Can’t Stop the Feeling' gibi dünyaca ünlü şarkılarıyla tanınan ABD'li şarkıcının konser biletleri ise 8 Mayıs'ta satışa çıktı.

ŞARKICININ İSTEKLERİ SAYMAKLA BİTMEDİ

Şarkıcının uzun yıllar sonra Türkiye'ye gelmesi hayranları tarafından büyük heyecanla beklenirken Timberlake, sahne arkası istekleri saymakla bitmedi.

Timberlake, kulis arkası isteklerini şöyle sıraladı:

Konserlerinde kulisin oda sıcaklığının 22 derecede sabit tutulması istendiği ifade edilen şarkıcı bunun İstanbul'da da olmasını belirtti.

Ünlü şarkıcı, iddiaya göre sahne öncesi ve sonrası kulisinde çekirdeksiz üzüm, ananas, muz, mango, avokado, elma, Antep fıstığı, buzlu badem ve ceviz bulundurulmasını istedi.

KAPI KOLLARINA SADECE KENDİSİ DOKUNACAK!

Titizliğiyle çok sık anılan ve germafobisi (titizlik takıntısı) olan Timberlake, sadece kendisinin dokunabileceği kapı kollarının her iki saatte bir dezenfekte edilmesini isteğini yineledi.

Bu süreçte sağlığından ödün vermeyen şarkıcı daha önceki konserlerinde yiyecekleri sindirmesine yardımcı olduğunu söylediği gaz giderici tablet talep etmişti.