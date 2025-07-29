Juventus Douglas Luiz için Fenerbahçe'den olağanüstü bir rakam istedi!

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Juventus Douglas Luiz için Fenerbahçe'den olağanüstü bir rakam istedi!

Fenerbahçe, orta saha pozisyonu için Juventus'ta forma giyen Douglas Luiz'i gündemine almış ve Torino ekibine teklif yapmıştı. Siyah-beyazlılar, yıldız oyuncu için sarı-lacivertlilerden adeta servet istedi.

Juventus, geçen sezonun başında Aston Villa'dan Douglas Luiz'i 51.5 milyon euro bonservis bedeliyle renklerine bağlamıştı. İtalyan ekibinde beklentileri tam karşılamayan futbolcunun satılabileceği ancak Juventus'un bu konuda aşırı istekli de olmadığı iddia edilmiş ve Süper Lig devi Fenerbahçe devreye girmişti.

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JUVENTUS FENERBAHÇE'DEN ÜTOPİK RAKAM İSTEDİ!

Fichajes'in İtalyan basınına dayandırdığı habere göre; Fenerbahçe, Douglas Luiz'e talip oldu. Ancak Juventus, Luiz için Kanarya'dan rekor bir para istedi.

Juventus'un tok satıcıyı oynadığı ve bu transfer için 40 milyon euro talep ettiği aktarıldı.

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