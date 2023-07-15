Juventus efsanesi kararını verdi. Adı Fenerbahçe ile anılıyordu

Transfer arayışındaki Fenerbahçe, Bonucci'yi gözüne kestirse de İtalyan stoper kararını verdi.

Juventus efsanesi kararını verdi. Adı Fenerbahçe ile anılıyordu

Juventus'un yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen tecrübeli stoperi Leonardo Bonucci, yeni takım arayışlarını sürdürüyor.

BONUCCİ KARARINI VERDİ
İtalyan basınından Tuttosport gazetesinin haberine göre; Bonucci ile stoper arayışındaki Fenerbahçe de ilgilense de 36 yaşındaki kurt stoper, tercihini ülkesinin takımlarından Lazio'dan yana yapmak üzere olduğu belirtildi.

SEBEBİ BELLİ OLDU
Haber detayında, Serie A'da geride kalan sezonu şampiyon Napoli'nin ardından ikinci sırada bitiren Lazio'nun Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak olmasının Bonucci'nin transfer kararında etkili olduğu ileri sürüldü.

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