Juventus’un unutulmaz orta saha oyuncusu Claudio Marchisio, İtalyan basınına yaptığı açıklamada milli futbolcu Kenan Yıldız’a övgüler yağdırdı.

"ÇALIŞKAN VE KARARKTERLİ BİR GENÇ"

Eski yıldız, Real Madrid deplasmanında kaptanlık bandını takan 19 yaşındaki futbolcu için “büyük bir adım” değerlendirmesinde bulundu.

Marchisio, “Genç bir oyuncu olarak Kenan için Bernabeu’da kaptanlık bandını takmak çok özel bir an olmuştur. Üzerinde büyük bir baskı var ama o, kafası net, çalışkan ve karakterli bir genç,” sözleriyle Kenan Yıldız’ın profesyonelliğine vurgu yaptı.

Juventus’un eski numarası 8 numarası olan Marchisio, genç futbolcunun potansiyelini överek, “Onun için çok mutluyum. Umarım daha birçok kez bu fırsatları yakalar.” ifadeleriyle Yıldız’a olan inancını dile getirdi.

Profesyonel kariyerinde 389 kez Juventus forması giyen Marchisio, hem saha içi liderliği hem de kulübe bağlılığıyla takımın simge isimlerinden biri olmuştu.