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Galatasaray'ın eski teknik direktörü Juventus'un hedefinde

Marsilya'nın başında şu ana dek önemli işlere imza atan Igor Tudor, futbolcu ve antrenör olarak görev yaptığı Juventus'un radarına girdi.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 18:40
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Juventus gözünü Tudor'a dikti

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Juventus'un hedefinde
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İtalyan basınında yer alan haberde, sezona kötü bir şekilde başlayan Juventus'ta teknik direktör Massimiliano Allegri ile yolların ayrılması durumunda düşünülen isimlerden birinin Igor Tudor olduğu belirtildi.

Hırvat teknik adamın, Marsilya'da Jorge Sampaoli'den sonra göreve şüpheyle geldiği ancak şu ana kadar sergilediği performansla ligde ve Avrupa'da göz doldurduğu belirtildi. Juventus'un da, bu performansı yakından takip ettiği vurgulandı.
Fransa Ligi'nde geride kalan 10 haftada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Tudor'un Marsilya'sı, topladığı 23 puanla 3. sırada, lider Paris Saint-Germain'in 3 puan arkasında yer alıyor. Marsilya, Şampiyonlar Ligi'nde ise D Grubu'nda topladığı 6 puanla, Tottenham'ın ardından ikini sırada bulunuyor.

Futbolculuk döneminde Juventus formasını giyen 44 yaşındaki teknik direktör, 2020-2021 sezonunda ise Torino devinde teknik direktör Andrea Pirlo'nun yardımcısı olarak görev yapmıştı.

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