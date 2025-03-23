Juventus Igor Tudor'u resmen açıkladı

İtalyan devi Juventus Thiago Motta'yı görevden alarak Hırvat teknik direktör Igor Tudor ile sözleşme imzaladı.

JUVENTUS'TAN AÇIKLAMA

Erkekler A Takımı'nın yeni teknik direktörü Igor Tudor oldu. Hoş geldin, Igor! Kulüp, Thiago Motta ve tüm ekibine gösterdikleri profesyonellik, tutku ve özveriyle yürüttükleri çalışmalardan dolayı teşekkür ediyor ve kendilerine gelecek için en iyisini diliyor.

GALATASARAY'DA BİR DÖNEM GÖREV YAPTI

Hajduk Split'te teknik adamlık kariyerine başlayan Igor Tudor daha sonra PAOK, Karabükspor, Galatasaray, Udinese, Hellas Verona, Marsilya ve Lazio'yu çalıştırdı. Tudor, 2020-2021 sezonunda Andrea Pirlo'nun yardımcısı olarak Juventus'ta görev yaptı. Futbolculuk döneminde de Juventus'ta forma giydi.