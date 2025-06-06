Juventus ilk transferini yaptı

Serie A'da sezonu kiralık olarak Juventus'ta geçiren Pierre Kalulu kalıcı olarak Torino ekibine transfer oldu.

Juventus'tan yapılan açıklamada futbolcunun satın alma opsiyonunun kullanıldığı belirtildi. Siyah-beyazlı ekip, doğum gününde bonservisini aldığı Fransız futbolcuyla 2029 yazına kadar anlaşma yaptı.

Juventus, Pierre Kalulu'nun bonservisi için Milan'a 14 milyon euro ödeyecek.

Lyon altyapısında yetişen 25 yaşındaki stoper 2020 yazında Milan'ın yolunu tutmuştu.

Kalulu geride kalan sezonda Juventus'ta 39 resmi maçta görev alıp 1 gol kaydetti.