7 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • İtalya'da dev maç Juventus'un: Inter direnemedi

İtalya'da dev maç Juventus'un: Inter direnemedi

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 13. haftasında Juventus, konuk ettiği Inter'i 2-0 yendi.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 05:17
Takip Et

Juventus, Inter'i ikinci yarıda yendi

İtalya'da dev maç Juventus'un: Inter direnemedi
+
Aa
-

Ülkede aralarındaki rekabet "İtalya Derbisi" olarak anılan Juventus ve Inter, Torino'daki Allianz Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Ligde üst sıralara yaklaşmaya çalışan iki takımın mücadelesinde, konuk Inter, ilk yarıda bazı pozisyonlar bulsa da golü bulamadı ve devreye golsüz eşitlikle gidildi.

İkinci yarının ilk dakikalarında, ev sahibi takım 52. dakikada Adrien Rabiot ile maçta 1-0 öne geçti.

84. dakikada Nicolo Fagioli, Juventus adına farkı 2'ye çıkaran golü attı: 2-0.

Mücadelede başka gol olmayınca Juventus, Inter'i ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yenerek, ezeli rakibi karşısında önemli bir galibiyet aldı.

Juventus, bu galibiyetle puanını 25 yaptı ve rakibi Inter'i geçerek 5. sıraya yükseldi. Siyah-beyazlı takım, galibiyet serisini de 4 maça çıkardı.

Haftayı puansız tamamlayan konuk Inter ise ligde bu sezon 5. yenilgisini alırken, 24 puanla 7. sırada yer buldu. Mavi-siyahlı takım, bu haftaki sonuçların ardından lider Napoli'nin 11 puan gerisine düştü. Ayrıca Inter'in 4 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'dan kulisleri rahatsız eden görevden alma. Yıllarca çalıştı emekliliğine iki ay kala görevden alındı
1
﻿Erdoğan'dan kulisleri rahatsız eden görevden alma. Yıllarca çalıştı emekliliğine iki ay kala görevden alındı
﻿Erdoğan'dan kulisleri rahatsız eden görevden alma. Yıllarca çalıştı emekliliğine iki ay kala görevden alındı
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
2
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
3
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAR personel alacak
4
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAR personel alacak
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAR personel alacak
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
5
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
6
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
7
﻿Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
﻿Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
﻿Kocaeli Üniversitesi personel alacak
﻿Kocaeli Üniversitesi personel alacak
﻿Kocaeli Üniversitesi personel alacak
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
﻿İtalya'da dev maç Juventus'un: Inter direnemedi
﻿İtalya'da dev maç Juventus'un: Inter direnemedi
﻿İtalya'da dev maç Juventus'un: Inter direnemedi
﻿ Traktör, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı kazada can pazarı yaşandı
﻿ Traktör, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı kazada can pazarı yaşandı
﻿ Traktör, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı kazada can pazarı yaşandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.