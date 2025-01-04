Juventus İtalya Süper Kupası'na veda etti

Kaynak: DHA
Juventus İtalya Süper Kupası'na veda etti

İtalya Süper Kupa yarı final maçında Juventus ile Milan karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar Kenan Yıldız'ın golüyle 1-0 öne geçse de, sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı ve elendi.

İtalya Süper Kupası Yarı Final maçında Juventus ve Milan karşı karşıya geldi. Riyad'daki maçta Milli Futbolcu Kenan Yıldız’ın ilk 11’de sahaya çıktığı maçta attığı gole rağmen maçı kaybeden Juventus kupadan elendi.

Genç yıldız Kenan’ın ilk 11’de başladığı maçın 21’inci dakikasında attığı golle öne geçen Juventus, Milan’ın 71’inci dakikada Pulisic’in ayağından gelen golüne engel olamadı. 75’inci dakikada Gatti’nin kendi kalesine attığı golle geriye düşen Juventus kalana sürede gol bulamayınca İtalya Süper Kupası’na veda etti.

Bu sonuçla Milan, Inter’in finaldeki rakibi oldu.

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