Juventus Kenan Yıldız için rekor bonservis istiyor

Juventus’un genç golcüsü Kenan Yıldız’a Avrupa’dan dev kulüplerin talip olduğuna yönelik haberler çıksa da İtalyan devi, milli oyuncuyu hiçbir zaman göndermek istemedi.

Ancak İtalyan basınında çıkan bir haber Juventus’un kararını hangi şart altında değiştirebileceğini ortaya koydu. Buna göre, İtalyan devi Kenan Yıldız’a 100 milyon euroluk bir teklifin gelmesi durumunda transferin önünü açabilir.

Önümüzdeki sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen Juventus transfer için kaynak arayışına girişti. Kenan Yıldız’a gelebilecek 100 milyon euroluk teklifin transfer konusunda İtalyan devinin elini güçlendirebileceği belirtiliyor.



Kenan Yıldız, 100 milyon euroya transfer olması durumunda bonservisine en çok ödenen Türk futbolcu olacak.



19 yaşındaki Milli yıldız, bu sezon 33 maçta Juventus formasını giydi ve 6 gol 5 asist rakamları yakaladı.