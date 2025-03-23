Juventus Kenan Yıldız’ın bonservisini belirledi: Dev kulüpler peşine düştü

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Juventus Kenan Yıldız’ın bonservisini belirledi: Dev kulüpler peşine düştü

Juventus’un genç golcüsü Kenan Yıldız Avrupa’nın dev kulüplerini peşinden sürüklüyor. İtalyan devi, sezon sonu takımdan ayrılabileceği belirtilen milli oyuncu için istediği bonservisi belirledi.

Serie A'da bu sezon zirvenin uzağında kalan Juventus'ta sezon sonunda birden fazla oyuncuyla yollar ayrılabilir. Ligde 5. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi için ilk 4 mücadelesi veriyor.

Juventus'un sezonu ilk 4'te tamamlayaması halinde Şampiyonlar Ligi bileti alamayacak olmasından dolayı büyük bir gelir kaybına uğrayacağı ve yıldızlarıyla yollarını ayırabileceği iddia edildi.

Tuttomercato'da yer alan haberde Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması durumunda 100 milyon euroluk bir kayıp yaşayacağı ve önemli birkaç ismin takımdan ayrılabileceği ifade edildi.

Bu isimler arasında Kenan Yıldız'ın da olduğu ve milli futbolcunun bonservisi için beklentinin 70 milyon euro olduğu kaydedildi.

Manchester City'nin takibindeki Andrea Cambiaso'dan 50 milyon euro gelir beklendiği aktarılırken Nico Gonzalez ve Douglas Luiz'in de ayrılabilecek isimler arasında olduğuna vurgu yapıldı.

Ayrıca Dusan Vlahovic ve Juventus altyapısından yetişen Samuel Mbangula'nın da ayrılık için gündemdeki isimlerden olduğu belirtildi.

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