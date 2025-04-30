Juventus, Kimmich'in halefini radarına aldı

Juventus, geleceği şekillendirmek adına dikkat çekici bir adım daha atıyor. Kulüp, Almanya 2. Ligi ekiplerinden St. Pauli’de forma giyen Marwin Schmitz’i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. 18 yaşındaki genç oyuncu, oyun kurucu pozisyonunda görev yapıyor ve Almanya’da Joshua Kimmich’e benzetiliyor.

Alman oyuncu ocak ayında profesyonel sözleşmeye imza attı ve 2027’ye kadar St. Pauli ile bağlandı. Ancak Juventus’un ilgisi, Schmitz’i İtalya’ya sıcak bakmaya yöneltti. Genç yıldız adayının, Kenan Yıldız ve Dean Huijsen gibi Juventus’un genç yetenek politikasının başarılı örneklerinden etkilenerek bu tercihe yaklaşabileceği ifade ediliyor.

Bundesliga’dan Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Stoccarda ve Leipzig gibi kulüplerin yanı sıra Premier League’den Brighton da Schmitz’i yakından takip ediyor. Juventus ise onu önce Next Gen kadrosuna dahil etmeyi, ardından A takıma kazandırmayı planlıyor.