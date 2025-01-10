Juventus, Kolo Muani için gemileri yaktı. Adı Galatasaray ile anılıyordu

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Juventus, Kolo Muani için gemileri yaktı. Adı Galatasaray ile anılıyordu

PSG’nin gözden çıkardığı Kolo Muani için İtalyan devi harekete geçti. Juventus, golcü oyuncuyu ısrarla istiyor.

PSG’nin kadrosunda düşünmediği Kolo Muani’nin adı özellikle İtalyan kulüpleriyle anılıyordu. Bir ara Galatasaray’ın da gündemine gelen forvet oyuncusu için Juventus’un devreye girdiği öğrenildi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, kadrosuna mutlaka bir forvet oyuncusu katmak isteyen Juventus’un golcü oyuncuyu ısrarla istiyor.

PSG’nin uzun süredir oyuncuyu kiralama fikrine sıcak baktığı ve büyük taleplerde bulunmadığı aktarılırken, son sözün 26 yaşındaki isimde olduğu aktarıldı.

Önümüzdeki saatlerde Kolo Muani transferinde belirleyici adım atılabilir. Oyuncu, Paris'ten ayrılmaya hazır ve yeni bir adım atmak için bekliyor. Juventus seçeneği, ilk günden beri ilgisini çekti ve bu nedenle menajerlerine de siyah-beyazlı kulübün teklifini detaylıca incelemeleri talimatını verdi.

Transferin gerçekleşmesi durumunda Zebralar'ın, yıllık net 8 milyon euro kazanan yıldız golcü için 4 milyon euro ödeyeceği kaydedildi.

Bu sezon Fransoz devinde 14 maça çıkan Fransız milli futbolcu; 453 dakikada sahada kalırken, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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