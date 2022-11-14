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Juventus Lazio'ya fark attı

İtalya Serie A'da zirve yarışından kopmak istemeyen iki takımın mücadelesinde kazanan Juventus oldu

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 07:12
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Juventus, Lazio engelini 3 golle aştı

Juventus Lazio'ya fark attı
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İtalya Serie A'nın 15. haftasında Juventus, konuk ettiği Lazio'yu 3-0 yendi.

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan haftanın kapanış maçında, zirveye yaklaşmaya çalışan iki önemli rakip karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım, 43. dakikada Moise Kean'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarının 54. dakikasında Kean bir kez daha sahneye çıkarak, farkı 2'ye yükseltti.

90. dakikada ev sahibi takımdan Arkadiusz Milik, maçın skorunu tayin eden golü attı: 3-0.

Juventus, Lazio'yu 3-0 mağlup ederek zirve yolundaki önemli bir rakibi karşısında kritik bir galibiyet aldı. Siyah-beyazlılar bu maçtan aldığı 3 puanla, puanını 31'e yükseltti ve 3. sıraya çıktı. Juventus, lider Napoli'nin 10 puan gerisinde bulunuyor.

Juventus, bu maçla ligde galibiyet serisini de 6 maça çıkardı.

Lazio ise zirve yolunda yara aldı. Bu haftayı puansız geçen başkent ekibi, 30 puanla 4. basamağa geriledi.

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