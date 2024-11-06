Juventus, Lille deplasmanında 1 puana razı oldu

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu bir mücadelede Juventus, deplasmanda Lille ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın 27. dakikasında Kanada asıllı golcü Jonathan David, Juventus kalecisi Michele di Gregorio'yu geçerek şık bir aşırtma vuruşla takımını öne geçirdi. Ev sahibi ekip, ilk yarıda baskısını sürdürerek Juventus savunmasını zorladı.

Vlahovic’in Penaltısı Juventus’a Can Suyu Oldu

İkinci yarıda Juventus, Lille savunmasını geçmeye çalışırken, 60. dakikada Francisco Conceicao’nun ceza sahasında Lille’den Benjamin Andre tarafından düşürülmesiyle penaltı kazandı. Topun başına geçen Dusan Vlahovic, Lille kalecisi Lucas Chevalier’i ters köşeye yatırarak skoru eşitledi. İtalyan temsilcisi son 30 dakikada baskısını arttırsa da bir başka gol bulamadı.

Juventus'un İptal Edilen Golleri

Juventus’un maç öncesi ilk yarıda Teun Koopmeiners’in attığı iki gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. İtalyan ekibi, beraberlikle birlikte Şampiyonlar Ligi sıralamasında onuncu sıraya yükseldi ve puanını yediye çıkardı. Fransız temsilcisi Lille ise Avrupa arenasında üç maçlık yenilmezlik serisini devam ettirdi ve Sporting’e kaybettikten sonra Real Madrid ve Atletico Madrid’i mağlup etmiş olmanın ardından Juventus’tan da puan almayı başardı.