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PSG'den Juventus'a transfer

İtalya ekibi Juventus, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımından Arjantinli futbolcu Leandro Paredes'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 20:56
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Juventus PSG'den Leandro Paredes'i kiraladı

PSG'den Juventus'a transfer
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Juventus Kulübü, PSG'den bir sezonluğuna kiralanan Paredes'in satın alma opsiyonunun 22,6 milyon avro olduğunu duyurdu.

Kariyerinde Boca Juniors, Roma, Empoli ve Zenit'te forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2019'da PSG'ye transfer oldu.

PSG'de 117 maça çıkan Paredes, üçer lig ve Fransa Süper Kupa, 2 Fransa Kupası ve bir Fransa Lig Kupası zaferleri yaşadı.

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