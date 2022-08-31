﻿PSG'den Juventus'a transfer

Juventus Kulübü, PSG'den bir sezonluğuna kiralanan Paredes'in satın alma opsiyonunun 22,6 milyon avro olduğunu duyurdu.

Kariyerinde Boca Juniors, Roma, Empoli ve Zenit'te forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2019'da PSG'ye transfer oldu.

PSG'de 117 maça çıkan Paredes, üçer lig ve Fransa Süper Kupa, 2 Fransa Kupası ve bir Fransa Lig Kupası zaferleri yaşadı.