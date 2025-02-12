Juventus, PSV maçına hakem kararı damga vurdu

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Juventus, PSV maçına hakem kararı damga vurdu

Juventus, Şampiyonlar Ligi play-off maçında PSV’nin attığı beraberlik golüne sert tepki gösterdi. İtalyan ekibi, gol öncesinde Noa Lang’ın elle oynadığını savunarak hakem Daniel Siebert’e yoğun itirazda bulundu.

Şampiyonlar Ligi eleme turu play-off maçında Juventus ile PSV Eindhoven karşı karşıya geldi. Torino’daki Allianz Stadyumu’nda oynanan mücadelenin 56. dakikasında, eski Inter oyuncusu Ivan Perisic’in attığı golle PSV skoru eşitledi. İlk yarıda Weston McKennie’nin kaydettiği golle öne geçen Juventus, Perisic’in golüne yoğun itirazda bulundu.

Juventuslu oyuncular, Perisic’in golünden önce Noa Lang’ın elle oynadığını savunarak hakem Daniel Siebert’e tepki gösterdi. VAR odası pozisyonu inceledi ancak herhangi bir ihlal tespit edilmediği gerekçesiyle gol geçerli sayıldı.

TEPKİLER GECİKMEDİ

Juventus cephesi, sosyal medyada da elle oynama pozisyonuna dikkat çekerken, futbol kamuoyunda tartışmalar büyüdü. Teknik direktör Massimiliano Allegri, maç sonrasında hakem kararlarının adil olmadığını belirterek, "Bu seviyede daha dikkatli olunmalı" dedi.

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