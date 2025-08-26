Juventus taraftarları için W Group’tan yeni kripto platformu

W Group, 23 Ağustos’ta Allianz Stadyumu’nda düzenlenen seçkin etkinlikte Juventus taraftarlarına yönelik kripto destekli etkileşim platformunun lansmanını resmî olarak gerçekleştirdi. Bu lansman ile birlikte trafik bazında Avrupa’nın lider kripto borsası ile dünyanın en köklü futbol kulüplerinden biri arasındaki stratejik ortaklığın bir sonraki adımı atılmış oldu.

Juventus’un 2025-26 sezonundaki Parma’ya karşı maçı öncesinde düzenlenen etkinlikte, iki tarafın da yöneticileri, medya mensupları ve davetliler dijital varlıkların taraftarlar için hem maç günlerinde hem de bunun ötesinde nasıl daha interaktif ve ödüllendirici bir deneyim olacağını tartıştılar.

Haziran 2025’te duyurulan W Group’un kol sponsorluğunun üzerine yapılan bu lansman ile birlikte W Group ve Juventus, teknolojiyi kullanarak taraftarlar için gerçek değer yaratma odaklı ve geleneksel sponsorlukların ötesinde, daha derin bir iş birliğine girişiyor.

Taraftar etkileşiminde yeni dönem

W Group, etkinlikte platformun Juventus taraftarlarının kullanıcı deneyimini daha interaktif ve değerli hâle getiren bazı özelliklerinden bahsetti.

Juventus taraftarları interaktif oylamalara katılabilecek, özel promosyonlara erişebilecek ve sporda kriptonun görev kapsamına yeni bir standart getirerek WhiteBIT Nova kartı kullanırken maç biletleri ile lisanslı ürünlerde %10 indirim kazanabilecek.

Spor sektöründe kriptonun kullanım alanına dair yepyeni bir standart belirleme vizyonu ile, Juventus taraftarları interaktif oylamalara katılabilecek, özel promosyonlara erişebilecek ve WhiteBIT Nova kartı kullanarak maç biletleri ile Juventus üyeliklerinde %10 indirim kazanabilecek.

W Group, söz konusu etkinlik için özel olarak Juventus temalı Nova kartlarını da tanıttı; bu sayede taraftarların kartlarını kişiselleştirmelerine ve kulüplerine olan bağlılıklarını göstererek günlük işlemlerini sürdürmelerine olanak sağlanacak.

WhiteBIT’in Kurucusu ve CEO’su ile W Group’un Başkanı olan Volodymyr Nosov: “WhiteBIT’in misyonu kriptonun küresel benimsenmesini pratik ve erişilebilir bir hâle getirmektir. Bu platform ile birlikte teknolojiyi deneyime dönüştürüyor, Juventus taraftarlarına kriptonun sunabileceği avantajlarla birlikte etkileşime geçebilecekleri, bağlanabilecekleri bir araç sağlıyoruz. Yenilik gerçek değer kattığı zaman, benimsenme de doğal olarak arkasından gelecektir.”

Platform, W Group’un güvenli ve düzenlemelere tabi olan borsa altyapısı ile regüle edilmekte, Juventus taraftarlarının dijital finansa erişilebilir ve güvenilir bir giriş noktası ile girmesini sağlanmaktadır.

Sponsorluğun ötesinde

Bu girişim ile birlikte W Group ve Juventus’un ortaklığı, yalnızca bir forma logosu olmanın ve markalaşmanın ötesinde, taraftarların etkileşimi için kriptoya entegre bir model olarak konumlanıyor. Böylece kulüp de bu modele küresel topluluğu ile yenilikçi bir şekilde dâhil olabiliyor.

Nosov, “Yalnızca bir kampanyanın lansmanını yapmıyoruz, aynı zamanda bir ekosistem inşa ediyoruz” diye ekliyor. “Bu platform, kulüp ile yapılan günlük etkileşimleri daha anlamlı ve erişilebilir kılacak uzun vadeli bir etkileşimin temeli olarak bulunuyor.”

Kripto destekli araçları taraftar deneyimi ile birleştiren W Group, dijital çağda taraftarlığın tanımını yeniden şekillendiriyor.

——————————-

WhiteBIT TR Hakkında

2024 yılında Türkiye’de faaliyete başlayan WhiteBIT TR, 580’den fazla işlem çifti, 330’dan fazla dijital varlık ve TL yatırma-çekme özelliği sunmaktadır. WhiteBIT TR uygulaması Google Play ve App Store'daki kripto para uygulamaları arasında ilk 10'a girmeyi başarmıştır. WhiteBIT TR aynı zamanda dünya çapında 35 milyon kullanıcıya hizmet veren W Group'un bir parçasıdır. W Group’un resmî iş ortaklıkları arasında FC Barcelona, Juventus ve FACEIT bulunmaktadır. WhiteBIT TR’nin misyonu, blok zinciri teknolojisinin Türkiye’de ve dünyada benimsenmesini sağlamaktır.