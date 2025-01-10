Juventus umudunu Kenan Yıldız’a bağladı

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Juventus umudunu Kenan Yıldız’a bağladı

Derbi mücadelesinde Torino ile karşılaşacak Juventus umudunu Kenan Yıldız’a bağladı. Kritik mücadelede İtalyan devinin hücumdaki en büyük kozunun milli oyuncu olacağı belirtiliyor.

Serie A'da yarın derbide Torino ile Juventus karşı karşıya gelecek. İtalyanlar, dev maç öncesi birçok eksiği bulunan Juventus'un en büyük umudunun Kenan Yıldız olduğunu yazdı.

Dusan Vlahovic ve Francisco Conceiçao'nun sakatlığı, Manuel Locatelli'nin ise sarı kart cezası nedeniyle oynayamayacağı hatırlatılan haberde Kenan Yıldız'a büyük iş düştüğü vurgulandı.

Tuttosport ise Juventus'un 20 yaşın altındaki bir oyuncuya hiç bu kadar bağlı olduğu bir derbiye çıkmadığını yazdı.

Kulübün efsanesi ve Kenan Yıldız'ın idolü Alessandro Del Piero'nun dahi ilk derbisine yirmi yaşındayken 25 Ocak 1995 tarihinde çıktığının altı çizildi.

Juventuslu taraftarların da derbideki en büyük beklentisinin Kenan Yıldız'ın göstereceği performans olduğu aktarıldı.

Bu sezon Serie A'da 18 maça çıkan Kenan Yıldız 3 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.

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