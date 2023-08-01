Juventus ve Chelsea'den dev golcü takası

Belçikalı yıldız Romelu Lukaku'yu takımda istemeyen Chelsea'nin, İtalyan devi Juventus'a Dusan Vlahovic için takas teklifinde bulunduğu belirtildi. Ayrıca Chelsea'nin ek olarak 40 milyon sterline yakın bir ücret ödeyeceği ifade edildi.

Juventus ve Chelsea'den dev golcü takası

Editör: Fatma Demirkaya

Premier Lig ekibi Chelsea, yeni bir golcüyü takıma kazandırmak istiyor.

Londra ekibinin listesinin ilk sırasında Dusan Vlahovic olduğu iddia edildi.

DEV TAKAS TEKLİFİ
Daily Mail'de yer alan habere göre Chelsea'nin transferde Juventus'a Romelu Lukaku'yu takas olarak önerdiği ve ek olarak ücret ödemeye hazır olduğu ifade edildi.

40 MİLYON STERLİN
Haberin devamında Chelsea'nin takasa ek olarak 40 milyon sterline yakın bir ücret ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

İki takım arasındaki görüşmelerin devam ettiği yazıldı.

Geçen sezon Inter'e kiralanan Romelu Lukaku, çıktığı 37 maçta 14 gol atarken 7 asist yaptı.

Vlahovic ise geçen sezon 42 maçta 14 gol attı. 7 de asist yapma becerisi gösterdi.

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