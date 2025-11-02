Serie A’da teknik direktörlük görevine Luciano Spalletti’yi getiren Juventus, yeni hocasıyla ilk maçına Cremonese deplasmanında çıktı.

KENAN YILDIZ'IN YOKLUĞUNDA KOSTIC VE CAMBIASSO PARLADI

Dizinde yaşadığı problem nedeniyle Kenan Yıldız'ı tedbir amaçlı dinlendiren Torino ekibi, Filip Kostic ve Andrea Cambiasso'nun golleriyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekipte ise tek gol Jamie Vardy'den geldi.

SPALLETTİ DÖNEMİ GALİBİYET SERİSİYLE BAŞLADI

Igor Tudor'un görevine son verildikten sonra hafta içinde geçici antrenör olarak takımın başına atanan Massimo Brambilla yönetiminde 8 maçlık galibiyet hasretine son veren Juventus Spalletti ile yeni döneme de 3 puanla başlayarak seri yakaladı.

Juventus bu sonuçla puanını 18'e yükseltti ve zirve takibini sürdürdü.