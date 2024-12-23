Juventus yeni ‘Kenan Yıldız’ı buldu. Henüz 17 yaşında

Serie A'da bu sezon yoluna namağlup devam eden ancak beraberlik sayısının fazla olması nedeniyle zirvenin uzağında kalan Juventus genç bir yıldızın peşinde.



Almanya'da Babelsberg takımının altyaş gruplarında forma giyen Kevin Nana Motowilczuk'la ilgilenen Juventus transfer için ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

Calciomercato'da yer alan haberde transfer için, "Juventus, yeni Kenan Yıldız'la sözleşme imzalamak istiyor. Babası ve menajeriyle görüşme gerçekleşti." ifadelerine yer verildi.



Ek olarak haberde, "Juventus, 10 numarası Kenan Yıldız'ı kadrosunda tutarken bir yandan da Kenan'la pek çok ortak özelliği bulunan büyük bir yeteneği takıma getirmek istiyor." denildi.



İspanya doğumlu Alman futbolcunun kanatlarda ve orta sahada görev yapabileceğine dikkat çekilirken Avrupa'dan pek çok takımın genç oyuncuyu takip ettiği belirtildi.



Futbol kariyerine Almanya'da başlayan Kevin Nana Motowilczuk, Almanya U18 Milli Takımı'nda 2 maçta forma giymişti.