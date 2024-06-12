Juventus yeni teknik direktörünü açıkladı. Herkes şaştı kaldı

İtalya Serie A devi Juventus sürpriz bir teknik direktör açıklaması yaptı.

Juventus, 41 yaşındaki Thiago Motta'yı teknik direktörlük görevine getirdiğini açıkladı.

İtalyan teknik adam ile 30 Haziran 2027'ye kadar sürecek bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Motta, antrenörlük kariyerine 2018 yılında futbolculuk kariyerini sonlandırdığı Paris Saint Germain'in altyapı takımında başladı.

İtalya'daki teknik direktörlük kariyerine ise 2019'da Genova ile başlayan Motta, ardından Spezia ve Bologna'da görev yaptı.

