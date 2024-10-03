Juventus’a büyük şok: Bremer 6 ay sahalardan uzak kalacak

Şampiyonlar Ligi’nde Juventus, deplasmanda Leipzig’i 3-2 mağlup etti. İtalyan devi, deplasmanda aldığı galibiyete sakatlık şoku nedeniyle istediği gibi sevinemedi.

Torino ekibinde maçın henüz 6. Dakikasında sakatlanan Bremer, yerini Gatti’ye bıraktı.

İtalyan devine kötü haber maç sonrası geldi. Brezilyalı oyuncunun maç sonrası yapılan kontrollerinde sağ diz ön çapraz bağlarında hasar meydana geldiği tespit edildi. Alınan bilgilere göre Bremer’in birkaç gün içinde ameliyat olacak. Brezilyalı oyuncunun sahalardan en az 6 ay uzak kalması bekleniyor.

Torino’dan 2022 yılında Juventus’a gelen Brezilyalı oyuncu bu sezon 8 maçta forma giydi.

NICO GONZALEZ 1 AY YOK

Bremer’in yanı sıra Juventus’a bir şok da Nico Gonzalez’den geldi Leipzig maçının 12. Dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Arjantinli oyuncunun sahalardan 1 ay uzak kalması bekleniyor. Arjantinli yıldız, sezon başında 28 milyon euro bonservisle Fiorentina’dan transfer olmuştu.